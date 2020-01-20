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<a href="https://33live.ru/novosti/20-01-2020-nuzhna-pomoshh-kirilla-duvarova-spaset-pribor-dlya-otkashlivaniya.html" target="_blank">Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания</a> - Сегодня мы рассказываем о десятилетнем Кирилле Дуварове из города Морозовска Ростовской области. У мальчика тяжелое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия. Это значит, что все мышцы тела, в том числе и дыхательные, постепенно ослабевают. Любое простудное заболевание влечет за собой тяжелые осложнения.