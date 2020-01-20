Новости о природных катаклизмах приходят чуть ли не каждый день. На Филиппинах из-за мощного извержения вулкана Тааль объявлен режим бедствия.

Автор: Дмитрий КиселёвНовости о природных катаклизмах приходят чуть ли не каждый день. На Филиппинах из-за мощного извержения вулкана "Тааль" объявлен режим бедствия. Высота столба пепла достигла двух километров, а фонтаны лавы взлетали до 500 метров. А тут еще и гроза, и молнии. Десятки тысяч жителей из 14 городов эвакуировали.А вот в Австралии пожары унесли 27 человеческих жизней и более миллиарда животных. Сожжены целые города. На восточное побережье страны обрушилась новая напасть — проливные дожди, которые уже вызвали наводнения.Настоящий потоп случился в Дубае. Сильнейшие за последние 30 лет дожди привели к транспортному коллапсу по всему городу. Сотни машин утонули. Водители срочно пересаживались в лодки. А потом еще обрушился град. "Поплыл" и аэропорт Дубая. Сотни рейсов задержаны.Впрочем, температурные рекорды этой зимой бьет и Россия. Взять хотя бы Якутию, где на 20 градусов теплее обычного.Автор: Дмитрий МакаровСпустя час после вылета из Якутска региональный самолет Ан-24 преодолевает Верхоянский хребет. Благодаря этой горной цепи часть холодных арктических потоков остается на Севере.В аэропорту Батагай — минус 45. Но чтобы попасть на настоящий полюс холода, нужно проехать еще 90 километров. Здесь, в долине реки Яны, находится самый экстремальный город России — Верхоянск. Минус 47 градусов при влажности 70%. По местным меркам это — настоящая оттепель, словно извиняясь, говорит метеоролог. Средняя температура для января – минус 55 градусов.В районе 50 градусов морозы держатся уже с ноября. И, согласно многолетним метеонаблюдениям, ослабнут только в марте. Вот уже больше ста лет Верхоянск гордо несет звание самого холодного города страны. В 1885 году столбик термометра здесь опустился до 67,8 градуса ниже нуля. И это самая низкая официально зарегистрированная температура в Северном полушарии.Люди в этой местности обосновались уже почти четыре века назад. А большую часть своей истории Верхоянск известен как место ссылки. Поэтому пять из семи городских улиц носят имена декабристов и революционеров. Например, одна из них названа в честь Виктора Ногина, первого комиссара по делам торговли и промышленности.Сегодня здесь уже налажен свой особый уклад. Из поколения в поколение передают опыт заготовки льда на реке. Без него в самом холодном городе не перезимовать.Этот лед — питьевой. Его запасы имеются в каждой организации и в каждом доме Верхоянска. Но чтобы получить воду, необходимо занести его в тепло и растопить. Сейчас свои запасы пополняет городская больница. Из бочки ведрами воду разносят по отделениям. Основная часть — для столовой, по ведру — в лабораторию, где берут анализы, и в кабинет единственного врача-педиатра.А это уже способ выживания для единственного производственного предприятия Верхоянска. Объемными чурками круглые сутки поддерживается тепло в коровнике на 200 голов.Основной труд здесь — ручной. В этом году работникам приходится буквально спасать поголовье. Из-за засухи заготовили только половину сена. Теперь его осталось всего на неделю.Свежие молочные продукты — единственный товар, который не завозится в магазины с материка. Ассортимент других — скудный и недешевый. Десяток яиц — 130 рублей, картофель — 200 за килограмм. Поэтому коротким летом стараются выжать из своих огородов максимум.Улицы Верхоянска зимой пустынны. Изредка проходят люди и проезжают машины – "УАЗ". Эта марка автомобиля — самая популярная на полюсе холода. Но даже его приходится основательно утеплять, иначе можно замерзнуть в пути. Главное не стоять больше десяти минут, иначе замерзнет ходовая, и машину будет трудно сдвинуть с места.Над Верхоянском появилось долгожданное солнце. Полный диск местные жители не видели больше месяца. Впрочем, показывается светило ненадолго. Светло только с часу до двух дня. В темноте, укутавшись шарфами, рано утром в школу идут дети. У них в отличие от сверстников из других городов занятия не отменяют даже при минус 45.Пример выносливости подает и мэр города Евгений Потапов. На работу и обратно домой ходит пешком. На ногах — теплые унты, на голове — норковая шапка. Настоящий северянин тот, кто тепло одевается."Чтобы машина не выезжала за мной и в контору и обратно в гараж. Там же тоже бензин расходуется. Лучше я на этот бензин увезу людей в Батагай, чтобы они участвовали в каких-нибудь соревнованиях", — говорит Потапов.Но лучше в мороз Верхоянск не покидать. Поэтому люди сами организуют для себя досуг. Например, репетируют номера, посвященные юбилею Великой Победы.А вот для молодежи устроили конкурс красоты "Снежные ресницы". Один из этапов — фотосессия в лесу. Несмотря на минус 50, — в одних вечерних платьях. Фотографируются быстро, без дублей, ведь хочется быть в тренде, даже на полюсе холода.