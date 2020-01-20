В 2018 году в регионе работали 554 организации по дополнительному образованию, насчитывающие 6,4 тысяч сотрудников

17 января во всём мире отмечался День детских изобретений. В честь этого праздника Владимирстат подготовил статистику, показывающую, насколько детям интересны дополнительные занятия.Во Владимирской области число детей, вовлечённых в сферу дополнительного образования, приблизилось к 125 тысячам человек, что составляет почти половину всех детей региона. Ребятам определённо есть из чего выбирать, ведь в 2018 году в регионе работали 554 организации по дополнительному образованию, насчитывающие 6,4 тысяч сотрудников.Такая вовлечённость стала возможна, благодаря поддержке областного и местного бюджета. При этом около 22 тысяч детей получали дополнительное образование за счёт родителей. Стоимость занятий непрерывно растёт. Если в 2018 году одно посещение стоило порядка 105 рублей, то в 2019 году – 117 рублей.