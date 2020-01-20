В подмосковной деревне Бавыкино пенсионерка убила свою невестку. Правоохранители возбудили уголовное дело. По предварительным данным, между женщинами произошла ссора, в ходе которой ..

В подмосковной деревне Бавыкино пенсионерка убила свою невестку. Правоохранители возбудили уголовное дело.По предварительным данным, между женщинами произошла ссора, в ходе которой пенсионерка схватила топор и несколько раз ударила свою родственницу. От полученных ран пострадавшая скончалась на месте, сообщает телеканал "".Злоумышленницу уже задержали. В ходе расследования полицейские выяснили, что пожилая женщина страдает шизофренией и состоит на учете в психоневрологическом диспансере, передает