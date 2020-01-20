В Подмосковье на переезде железной дороги Москва - Рязань поезд протаранил легковой автомобиль. В результате ДТП погибли два человека.

В Подмосковье на переезде железной дороги Москва — Рязань поезд протаранил легковой автомобиль. В результате ДТП погибли два человека.После инцидента движение поездов было приостановлено, передает ТАСС. Причина, по которой автомашина KIA выехала на железнодорожные пути, пока не установлена. Жертвами ДТП стали водитель и пассажир легковой машины.На месте происшествия работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства случившегося.