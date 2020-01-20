Легковой автомобиль Kia минувшей ночью выехал на железнодорожные пути на трассе Москва-Рязань. В результате его сбил пассажирский поезд, сообщает Машинист пытался затормозить, но ..

Легковой автомобиль Kia минувшей ночью выехал на железнодорожные пути на трассе "Москва-Рязань". В результате его сбил пассажирский поезд, сообщаетМашинист пытался затормозить, но расстояние до машины было слишком маленьким. В иномарке находились двое человек – водитель и пассажир. Оба человека скончались в результате происшествия. Движение поездов на участке было временно приостановлено. Обстоятельства ДТП устанавливаются.