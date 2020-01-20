Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми. Обоим по 19 лет. Вопрос о возбуждении уголовного дела будут решать сотрудники СК.

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми. Обоим по 19 лет.Как сообщает издание "Фонтанка", действие разворачивается в Пушкине. Дочь призналась матери в том, что делает, 18 января после скандала. Школьница призналась, что вступала в половую связь с двумя парнями "систематически, сознательно и в свое удовольствие".Сотрудники правоохранительных органов Пушкина уже нашли одного партнера девушки. Его опросили и отпустили. Второго ждут для дачи объяснений. Все документы отправят в региональное управление Следственного комитета, который и будет решать вопрос о возбуждении уголовного дела. Если молодых людей признают виновными в групповом сексе с подростком, им может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.