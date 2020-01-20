Злоумышленники в процессе общения с работником торгового зала попросили его открыть витрину, чтобы рассмотреть товар поближе. В процессе общения один из них незаметно подменил бутылки...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали двух жителей региона России, подозреваемых в мошенничестве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть отдела полиции обратился продавец одного из столичных магазинов. Мужчина рассказал, что двое неизвестных лиц путем обмана под предлогом покупки одной бутылки алкогольной продукции похитили ее, совершив подмену на гораздо более дешевый аналог. После этого они скрылись с места происшествия. Материальный ущерб составил более 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались 26-летний и 28-летние уроженцы одного из регионов России, один из которых ранее судим. Как установили полицейские, злоумышленники в процессе общения с работником торгового зала попросили его открыть витрину, чтобы рассмотреть товар поближе. В процессе общения один из них незаметно подменил бутылки. Дорогостоящий коньяк они успели сбыть, а полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.По данному факту следственными органами МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79