Предполагаемого злоумышленника оперативники задержали по пути следования в город Ростов.

В дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился житель микрорайона Нововязники города Вязники с заявлением о краже имущества из его квартиры.В совершении преступления был заподозрен друг погибшего брата заявителя, гражданин 1988 года рождения, не имеющий регистрации на территории Российской Федерации. Мужчина приезжал в Вязники и останавливался на несколько дней у потерпевшего. После его отъезда хозяева обнаружили пропажу золотых украшений и денег на сумму более 24 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Вязниковскому району установили, что в этот же день подозреваемый выехал в Нижний Новгород, где приобрел билет до города Ростова. Незамедлительно оперативники выехали в командировку в город Саратов, где совместно с сотрудниками уголовного розыска линейного отдела города сняли с поезда предполагаемого злоумышленника и доставили в Вязники.Мужчина дал признательные показания. Похищенные ювелирные украшения он успел сдать в ломбарды.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».