Выступление российского рокера Бориса Гребенщикова в индийском Гоа прервали полицейские. Организаторы концерта сообщили, что у них возник конфликт со стражами порядка, сообщает Концерт ..

Выступление российского рокера Бориса Гребенщикова в индийском Гоа прервали полицейские. Организаторы концерта сообщили, что у них возник конфликт со стражами порядка, сообщает"Концерт БГ был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы, вызванных противоречиями с представителями местных силовых структур", – поделились организаторы в социальных сетях. Они пояснили, что вмешательство полиции было связано с жалобой одной из религиозных общин. Несмотря на происшествие, через полтора часа Гребенщиков вернулся на сцену и спел для зрителей без аппаратуры. Затем он ответил на вопросы поклонников.