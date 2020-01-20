20.01.2020

2020-01-20 13:30:03

Послание Президента воодушевило владимирских учителей

Послание Президента Федеральному Собранию стало главным событием российской и международной повестки на этой неделе. Владимир Путин впервые обратился к парламенту в начале года, чтобы «быстрее приступить к решению поставленных задач». 16-ое ежегодное послание эксперты назвали социально-ориентированным. Ключевыми стали предложения главы государства по поддержке демографии, образования, здравоохранения и изменению Конституции. Суть большинства поправок сводится к формированию в стране единой системы публичной власти. Предполагаемые изменения Президент считает необходимым вынести на всенародное голосование. О ключевых тезисах, важных для каждого региона и каждого россиянина - в обзоре Марии Платанюк.

Кому-то поправит одежду, кого-то подбодрит, кому-то на ушко сделает замечание, а всех вместе обязательно похвалит. И так все 24 года работы в 35 гимназии Владимира. Отдать ребенка учиться к Елене Нагаевой мечтают многие родители. И не только за знания, которые она дает, но и за такое отношение и к детям, и к работе. И таких педагогов в гимназии много. За последние десятилетия как-то позабылось, что именно такие качества отличают настоящего учителя. Напомнил Президент во время оглашения Послания Федеральному собранию. Он предложил доплачить пять тысяч за классное руководство. Послание окрылило, делится впечатлениями Елена Вадимовна.

Елена Нагаева, учитель начальных классов гимназии №35: «Обрадовало, воодушевило, это поднятие рейтинга педагога, наша классная работа, ведь дети большую часть находятся в помещении школ, с нами, с учителями, и работа педагога должна быть оценена... Любое образование является воспитанием ребенка, школа воспитывает в первую очередь, и классный руководитель играет в этом большую роль».

Суть послания - в одной фразе: величие России неотделимо от достойной жизни каждого человека, говорит депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин. Он называет победой в том числе и владимирских педагогов требование Президента об увеличении оплаты их труда.

Игорь Игошин, депутат Госдумы: «Президент еще раз подчеркнул, что национальный проект в сфере образования должен выполняться по сути, то есть минимум, мы говорим, что 70% - это была инициатива владимирских учителей. Изначально оплата была должна быть ставкой, чтобы преподаватель не работал на несколько ставок, чтобы выполнять национальный проект. И очень хорошо, что мы сейчас и с Министерством образования работаем, в итоге мы смогли добиться понимания проблемы».



А кого учить? Владимир Путин ставит задачу не только выбраться из демографической ловушки, но ответить на вызов. Обеспечив естественный рост численности населения страны. Программа материнского капитала будет продлена до 2026-ого года.

Получить его можно будет уже при рождении первого ребёнка. Сумма составит 466 тысяч рублей. А выплаты при рождении второго - увеличены на 150 тысяч. Новая сумма маткапитала в этом случае составит 616 тысяч 617 рублей. Ежегодно он будет индексироваться. По мнению Натальи Юдиной, председателя Общественной Палаты Владимирской области (Наталья Владимировна сама - многодетная мама) - эти меры - стратегические. Семья - основа государства.

Наталья Юдина, председатель Общественной Палаты Владимирской области: «Я, как мама троих детей, безусловно, поодерживаю те меры, которые были сегодня предложены. Это увеличение матеинского капитала и продление материнского капитала, поддержка рождения второго, третьего и последующих детей в наших российских семьях. И семей с детьми от трёх до семи лет. Бесплатное питание для детей начальной школы. Эти и другие меры дадут свои ээфективные результаты и плоды, в прямом и переносном смысле для многих поколений наших российских граждан, в том числе и для жителей Владимирской области».

Финансово поддержать российские семьи помогут ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет включительно. Их будут получать семьи, чей доход не превышает прожиточного минимума на человека. С 21-ого года выплата составит около 11 с половиной тысяч рублей на ребёнка. Сейчас- 5 с половиной. Пожелания- и к губернаторам. Глав регионов Президент просит активнее строить новые ясли. До конца следующего года субъектам Российской Федерации помогут создать 255 тысяч новых мест в яслях. Социальные задачи предстоит решать всем российским регионам.

Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области: «Послание Президента всегда одно из главных событий года. В этом году ВВП превзошел ожидания и присутствующих в зале людей, и граждан страны. Свои слова он подкрепил прорывными инициативами».

В столичном Манеже был и Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области, секретарь регионального отделения «Единой России». Это уже 11 послание, на котором присутствует спикер регионального парламента. Тезисы Послания - более чем актуальные для 33 региона.

Во-первых, раздельный сбор мусора. К примеру, во Владимире, после старта мусорной реформы убрали все контейнеры для раздельного сбора отходов. А многие люди давно разделяют мусор для дальнейшей переработки.

Экология неотделима от темы медицины. Здравоохранению в Послании посвящён отдельный блок. Президент подчеркнул важность работы по кадровому обеспечению государственных лечебных учреждений. В частности, Владимир Путин поставил задачу решить жилищный вопрос медиков.

Владимир Киселёв, председатель Заксобрания области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «В нашем регионе мы вплотную занимаемся этой проблемой. В частности, уже пятый год успешно применяется такой востребованный социальный инструмент, как «медицинская» ипотека. Она предусматривает субсидирование первоначального взноса и погашение за счёт бюджета банковских процентов. Скажу больше- мы уже неоднократно вносили изменения в закон, делая условия льготной ипотеки всё более доступными и привлекательными для потенциальных получателей. Начиная с 2015-ого года «медицинской» ипотекой воспользовались более 300 специалистов».

Особое внимание - исторической памяти. Это важно для сохранения нации, уверена Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника, член Президентского Совета по культуре. В эпоху информационной войны, когда "чёрное становится белым" и наоборот, роль музеев, библиотек и архивов возрастает многократно. Впереди- священная дата. Юбилей Великой Победы. Важно, чтобы потомки знали правду о тех страшных событиях. Общая задача- эту правду защитить.

Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ: «И то, что в Послании Президента прозвучали слова о том, что Россия создаст уникальнейший, обширный фотодокументальный архив, посвящённый теме Победы советского народа во второй мировой войне, здесь слово должны сказать музейщики. Мы храним уникальное материальное наследие, храним подлинные документы, факты, делаем выставки. Наша задача- чтобы к нам приходили как можно больше людей. И мы должны рассказывать, мы должны вырастить поколение, которое должно понимать, в какой стране живёт, и наследником чего является».



За посланием Президента Федеральному собранию внимательно наблюдали и активисты регионального штаба ОНФ. Для них также Послание - руководство к действию. Работы будет много.

Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области, член регионального штаба Общероссийского Народного фронта: «Послание направлено на решение проблем внутри нашего государства, потому что накопилось очень много вопросов. Прежде всего связанных с низким уровнем доходов, уровнем благосостояния граждан. И в послании прозвучали действительно прорывные решения, которые по сути начинают действовать с 1-го января 2020 года».

Галина Мизелёва, сопредседатель регионального штаба ОНФ: «Настолько разностороннее было обращение, и настолько много интересных дополнительных идей, которые были сегодня произнесены. Действительно есть над чем работать, и Народный фронт безусловно будет включаться в эту работу, причём в речи Президента так и прозвучало: "Я прошу Народный фронт проконтролировать решение этой задачи", в частности это касалось ФАПов, но мы понимаем, что это касалось и многих вопросов о которых Президент сегодня говорил».

Важнейшая - и политическая тема. Владимир Путин доверил Государственной Думе право утверждения кандидатуры председателя Правительства России, вице-премьеров и федеральных министров. Предложенных кандидатов будет обязан назначить Президент. Глава государства уверен: в Конституции необходимо закрепить принципы ЕДИНОЙ системы публичной власти.

Мария Платанюк, Екатерина Гусева, Дмитрий Горкин. «Вести-Владимир».