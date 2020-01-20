20 января актриса Наталья Бочкарева явилась на заседание суда по делу о хранении наркотических средств. Звезда сериала Счастливы вместе появилась в учреждении в сопровождении ..

20 января актриса Наталья Бочкарева явилась на заседание суда по делу о хранении наркотических средств. Звезда сериала "Счастливы вместе" появилась в учреждении в сопровождении охранников.Как передает "", следствие направило ходатайство о прекращении уголовного преследования и назначении актрисе штрафа. Такое решение связано с тем, что Наталья Бочкарева признала вину и полностью раскаялась.Напомним, в начале октября прошлого года СМИ сообщили о том, что звезда сериала "Счастливы вместе" была задержана сотрудниками ГИБДД. При обыске правоохранители обнаружили у актрисы запрещенные вещества. Было возбуждено уголовное дело.