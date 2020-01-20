Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в Конституцию России. Документ предлагает право Госдумы назначать премьера, исключает оговорку о двух сроках ..

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумызаконопроект о поправках в Конституцию России. Документ предлагает правоГосдумы назначать премьера, исключает оговорку о двух сроках подряд для главыгосударства, закрепляет регулярную индексацию пенсий.Особая роль отводитсяГоссовету. Его статус будет закреплен в Конституцию. Формировать Госсовет будетпрезидент.Проект закона выносится на общероссийское голосование.Сообщается, что депутаты рассмотрят документ 23 января.