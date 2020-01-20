Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы
законопроект о поправках в Конституцию России. Документ предлагает право
Госдумы назначать премьера, исключает оговорку о двух сроках ..
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы
законопроект о поправках в Конституцию России. Документ предлагает право
Госдумы назначать премьера, исключает оговорку о двух сроках подряд для главы
государства, закрепляет регулярную индексацию пенсий.
Особая роль отводится
Госсовету. Его статус будет закреплен в Конституцию. Формировать Госсовет будет
президент.
Проект закона выносится на общероссийское голосование.
Сообщается, что депутаты рассмотрят документ 23 января.