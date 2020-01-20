Ребенок получил серьезную травму во время прыжков на батуте в торговом центре. Инцидент произошел в Приморском крае Санкт-Петербурга, сообщает 78.ru.
Прибывшие медики диагностировали у ..
Ребенок получил серьезную травму во время прыжков на батуте в торговом центре. Инцидент произошел в Приморском крае Санкт-Петербурга, сообщает 78.ru.
Прибывшие медики диагностировали у мальчика перелом трех позвонков. Пострадавшего доставили в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести, передает .