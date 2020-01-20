Российский режиссер Сергей Соловьев попал в больницу с ишемическим инсультом на 76-м году жизни. В настоящее время он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, передает Некоторые ..

Российский режиссер Сергей Соловьев попал в больницу с ишемическим инсультом на 76-м году жизни. В настоящее время он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, передаетНекоторые СМИ сообщают, что у создателя "Ассы" началась тяжелая лихорадка и дизориентация в пространстве. Ситуацию ухудшают диабет и проблемы с сердцем. Ноги артиста сильно отекли, на них появились раны.Сергей Соловьев является автором таких картин, как "Дом под звездным небом", "Асса" и "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви".