На северо-востоке Лондона жертвами совершенного в воскресенье, 19 января, нападения неизвестного стали трое молодых мужчин.

На северо-востоке Лондона жертвами совершенного в воскресенье, 19 января, нападения неизвестного стали трое молодых мужчин.По информации Скотленд-Ярда, в полицию поступила жалоба на нарушение общественного порядка в одном из северо-восточных районов города, передает ТАСС. По прибытии на место правоохранители обнаружила тела трех человек в возрасте от 20 до 30 лет с ножевыми ранениями. Начато расследование, злоумышленник пока не задержан.