Специалисты Роскачества ответили на популярные вопросы россиян о молочной продукции и ее качестве. Эксперты также развеяли миф о том, что хорошее молоко не может храниться долго, ..

Специалисты Роскачества ответили на популярные вопросы россиян о молочной продукции и ее качестве. Эксперты также развеяли миф о том, что хорошее молоко не может храниться долго, сообщаетПеред тем, как попасть на прилавке, молоко проходит термическую обработку на заводе. Такие процессы, как пастеризация и стерилизация уничтожают в нем все микробы и бактерии, из-за чего оно может храниться дольше. Однако если продукт быстро портится, это вовсе не означает, что оно полезное, а лишь свидетельствует о том, что в нем очень много бактерий. Они могут быть как полезными, так и вредными. Однако если пастеризованное молоко быстро скисает, вполне возможно, что его произвели с нарушением технологии.