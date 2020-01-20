По данным Министерства обороны РФ, вечером 19 января средствами противовоздушной обороны российской авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожены три беспилотных летательных аппарата боевиков, приближавшихся к охраняемому объекту.

По данным Министерства обороны РФ, вечером 19 января средствами противовоздушной обороны российской авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожены три беспилотных летательных аппарата боевиков, приближавшихся к охраняемому объекту с северо-восточного направления. Материальный ущерб нанесен не был, пострадавших нет.Предыдущая попытка боевиков атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников была предпринята 23 декабря минувшего года, напоминает "Интерфакс". Всего за два года система ПВО авиабазы уничтожила более ста запущенных боевиками дронов, пытавшихся нанести удар по объекту. Для отражения атак применялись комплексы ПВО ближнего действия "Панцирь-С1" и "Тор-М2".