Кто он, новый премьер нового правительства России и, по статье 192 Конституции РФ, второй человек в стране после президента?

Кто он, новый премьер нового правительства России и, по статье 192 Конституции РФ, второй человек в стране после президента?Не рекорд, но уникальный результат. Впервые с 1996 года — ни одного голоса "против" кандидатуры премьера. Перед голосованием — дискуссия. Вместо отведенных регламентом 15 минут доклад Мишустина укладывается в 10. Все четко и по делу. Ориентир нового правительства — задачи, поставленные в Послании президента."На первом месте — забота о детях, семье, росте их достатка и о повышении качества жизни. Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач, начиная уже с января этого года", — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.- Как премьер что вы будете в первую очередь делать для повышения темпов реализации нацпроектов? – спросил зампредседателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта.- Необходимо в первую очередь стимулировать рост инвестиций, это очень важно — вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом, серьезно поговорить о том, что мешает, убрать издержки и излишнее давление. Кроме этого, тратить деньги ФНБ на вложения в инфраструктуру, — ответил Мишустин.- Как вы оцениваете инициативу фракции ЛДПР о списании либо о заморозке выплат россиян по кредитным обязательствам? – поинтересовался Алексей Диденко, председатель Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.- Плохо оцениваю, — признался Михаил Мишустин. — Списание по кредитным обязательствам приведет к целой серии банкротств. Люди потеряют деньги – те, кто совсем не виноваты. Вообще я плохо оцениваю списания как пока еще действующий налоговик.- Михаил Владимирович, советую вам никогда не говорить отрицательно: не буду, не пройдет, не получится. Наоборот, говорите: получится, будем думать, создадим комиссию, посмотрим. Люди хотят знать что-то, — сказал глава ЛДПР Владимир Жириновский.ЛДПР в итоге проголосовала "за". Поддержала и "Справедливая Россия". "Я не сомневаюсь что вы в состоянии будете решить те грандиозные и амбициозные задачи, которые поставил перед страной президент", — заявил ее лидер Сергей Миронов."Это четкий управленец, очень коммуникабельный человек. У него есть хорошие мысли, идеи", — рассказал Сергей Неверов, зампредседателя Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия".Накануне голосования Мишустин встречался с фракциями отдельно. Без камер. От любых намеков в отношении будущей команды Мишустин пока воздерживается. Именно поэтому воздержаться решила и КПРФ. "Он накопил опыт, который заслуживает внимание и максимальной поддержки. Мы не можем сейчас голосовать "за" по той причине, что не знаем состав команды, какую программу он окончательно предложит", — подчеркнул глава КРПФ Геннадий Зюганов.Кстати, первое кадровое решение Мишустин принимал фактически на глазах у депутатов. Во время голосования на балконе в первом ряду — Даниил Егоров — бывший зам, а теперь — новый глава Федеральной налоговой службы.Сам Мишустин в налоговых органах — с августа 1998-го. Заместитель руководителя службы, заместитель министра по налогам и сборам. По образованию — инженер-системотехник. По взглядам — просвещенный технократ. Среди его новаций — то хорошее, к чему мы быстро привыкли: ИНН, электронная цифровая подпись, личный кабинет налогоплательщика.А вот кадры 2011 года. Президент ставит задачу облегчить жизнь бизнесу. Сегодня по всей стране – онлайн-кассы. Гаджет сам передает данные в Налоговую в режиме реального времени. Сдавать бумажную отчетность не нужно. В Информационном центре Налоговой службы убеждаемся в этом лично.Найти покупку можно даже на своем смартфоне через приложение "Проверка чека". Цивилизованно и удобно стало и в отделениях службы. Приходят даже с грудными детьми.Еще несколько лет назад, чтобы попасть в 46-ую налоговую, предприниматель должен был пройти все круги ада. Многочасовая ночная очередь снаружи, давка и ругань внутри. Сегодня — никаких очередей. Попробуем взять талон. Прошло меньше минуты, а мой номер уже загорелся. Можно проходить к окошку.Сегодня технологиям российской Налоговой службы приезжает учиться весь мир.Одно из достижений — в Книге рекордов Гиннесса. Космонавт Павел Виноградов заплатил налог на Землю из космоса через личный кабинет.В бывшей приемной Мишустина непривычно тихо. Секретари с нескрываемой грустью смотрят трансляцию из правительства, где уже повесили новую табличку. В этом кабинете Михаил Владимирович Мишустин работал последние 10 лет. За это время количество выездных налоговых проверок в России сократилось в 5 раз. Зато собираемость налогов только за последние 5 лет увеличилась в полтора раза.Сегодня Налоговая обеспечивает 78% доходов бюджета. Рост поступления налогов опережает рост ВВП. Открыть свое дело стало проще — Россия поднялась в рейтинге Doing Business со 120-го на 28-е место. Налоговый террор и серые схемы при возврате НДС — в прошлом.В свои 53 Мишустин — доктор наук, автор учебников и монографий. Женат, у него трое сыновей. Играет на фортепиано. Спортивное хобби — хоккей. Потомственный болельщик ЦСКА, входит в Наблюдательный совет клуба. Его имя даже выбито на кубке Гагарина.Переход на новую работу у Михаила Мишустина произошел стремительно. Еще в среду он выходил из этого здания в должности главы ФНС, а уже 15 января в должности главы правительства в Белом доме встретился со своим предшественником Дмитрием Медведевым. Главная интрига ближайших дней, кого теперь Михаил Мишустин пригласит в свой новый кабинет.