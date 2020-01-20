Министерство экономики России подготовило проект постановления правительства, согласно которому граждане смогут резервировать и выкупать красивые автомобильные номера

Россияне смогут резервировать и выкупать красивые автомобильные номера через портал госуслуг, соответствующий проект постановления правительства подготовило Министерство экономики. Проект постановления должен вступить в силу с 1 января 2021 года.Документ прописывает порядок предварительного резервирования госномера, а выкупить его можно будет, заплатив повышенную госпошлину либо поучаствовав в региональном аукционе — это определят субъекты РФ.Конкурсы будут длиться 30 дней, в качестве начальной цены регионы смогут брать установленный в Налоговом кодексе размер пошлины. Половина итоговой стоимости госномера будет поступать в региональный бюджет. Принимать участие в торгах можно будет не более 5 раз одновременно.Требования к операторам электронных площадок для аукционов установит Минфин до 1 июня текущего года. До конца года правила проведения торгов должны утвердить регионы.Ранее в январе в МВД объяснили новые правила госрегистрации автомобилей. Так, от имени владельца машины с Госавтоинспекцией будут взаимодействовать автодилеры и заводы-изготовители, они же будут составлять пакет документов и осматривать транспортные средства. Код региона в номере будет привязан к субъекту регистрации владельца авто.