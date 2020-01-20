Cо дня трагической гибели музыканта Игоря Талькова прошло почти 29 лет. Но все это время к его могиле на Ваганьковском кладбище Москвы не зарастает народная тропа. Оказалось, что возле надгробного кресте артиста совершаются настоящие чудеса!

Cо дня трагической гибели музыканта Игоря Талькова прошло почти 29 лет. Но все это время к его могиле на Ваганьковском кладбище Москвы не зарастает народная тропа. Оказалось, что возле надгробного кресте артиста совершаются настоящие чудеса!"По вере вашей да будет вам", – говорит в Евангелии от Матфея. Поэтому вряд ли стоит осуждать людей, которые уверены: на могиле Игоря Талькова происходят чудеса. Как говорят, мужчины здесь излечиваются от алкоголизма, наркотиков и дурного глаза. А несправедливо осужденные после молитвы родственников быстрее выходят на волю.Одна из дам, которая верит в силу могилы Талькова, пояснила, что существует свод правил, следование которых и помогает свершиться чуду. "Надо три дня подряд приходить до полудня. Желательно в одно и тоже время. И читать кондаки, икосы и молитвы из изданного в 2017 году "Акафиста святому мученику Игорю (Талькову), русскому сладкопевцу", – цитирует верующуюВ этой брошюре говорится, что покойный музыкант – великий избранник Божий, что он мог творить чудеса подобна его близкой подруге Джуне, что многие ясновидящие советуют приходить на могилу за помощь.Стоить заметить, что Игорь Тальков – не единственный из музыкантов, вокруг имени которого после смерти начал складываться культ. Например, на могилу народ устремился почти сразу после ее кончины. Якобы заряженная там вода помогает победить многие болезни, крем снимает воспаления, а добавленная в чай или суп могильная земля творит чудеса – помогает победить импотенцию и наркозависимость. Говорили о нескольких случаях исцеления таким образом от красной волчанки, сепсиса и даже диабета.