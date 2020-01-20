В выходные дни на территории Ковровского и Гусь-Хрустального районов выявлено 5 водителей, управлявших автотранспортом в нетрезвом состоянии.

В период с 17 по 20 января 2020 года личным составом отдельной роты дорожно-патрульной службы УМВД России по Владимирской области были проведены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в Ковровском и Гусь-Хрустальном районах.Сотрудниками полиции в составе 4 экипажей ДПС 17 и 18 января в Ковровском районе было выявлено 56 нарушителей Правил дорожного движения Российской Федерации. Большинство нарушителей не соблюдали требования об обязательном страховании гражданской ответственности. К административной ответственности по статье 12.37 Кодекса об административных правонарушениях привлечено 22 водителя. В 2 случаях водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также были составлены административные материалы за нарушения правил тонировки стекол, выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, нарушения правил перевозки детей, управление транспортом без документов, управление транспортным средством лишенным права управления, нарушения правил проезда железнодорожного переезда и другие.В воскресенье, 19 января, в Гусь-Хрустальном районе шестью экипажами ДПС было проведено массовое рейдовое мероприятие по профилактике управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения. Сотрудниками органов внутренних дел было проверено 258 транспортных средств и выявлено 42 нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации. В городах Гусь-Хрустальный и Курлово, а также в деревне Никулино выявлены водители, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. На нарушителей составлены административные материалы.Госавтоинспекция Владимирской области призывает участников дорожного движения к законопослушному поведению на дорогах. Также ГИБДД просит не оставаться безучастными к проблемам безопасности на дорогах. Если вам станет известно о водителе, севшем за руль в состоянии опьянения, незамедлительно сообщите об этом по телефону дежурной группы УГИБДД УМВД России по Владимирской области (4922) 54-16-65. Возможно, именно ваше сообщение поможет спасти чью-то жизнь!