В ходе досмотра транспортного средства, за рулем которого находился задержанный, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 63 полиэтиленовых свертка...

Сотрудники Отдельной роты ППСП ОМВД России по району Преображенское задержали подозреваемого в покушении на сбыт психотропного вещества – амфетамина.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Большой Черкизовской улице был задержан 35-летний приезжий, у которого при личном досмотре были обнаружены и изъяты свертки с веществом неизвестного происхождения. Кроме того, в ходе досмотра транспортного средства, за рулем которого находился задержанный, в бардачке и дверях автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли 63 полиэтиленовых свертка, общей массой около 620 граммов. Согласно проведенному исследованию изъятое является психотропным веществом – амфетамином. Установлено, что амфетамин предназначался для дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по району Преображенское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73