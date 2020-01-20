Состоялась встреча начальника ГУ МВД России по г. Москве Олега Баранова с заместителем Министра внутренних дел Республики Узбекистан - начальником ГУВД г. Ташкента Рустамом Джураевым...

В Москве состоялась встреча начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта Олега Баранова с заместителем Министра внутренних дел Республики Узбекистан - начальником ГУВД г. Ташкента генерал-майором Рустамом Джураевым.В ходе рабочего визита обсуждались вопросы деятельности подразделений столичной полиции в сфере охраны общественного порядка и профилактики правонарушений. По мнению сторон, главной общей задачей является предотвращение угроз различного характера, которые остаются дестабилизирующими факторами во многих регионах мира.Обсудив повестку дня, Олег Баранов пригласил гостей на ознакомительную экскурсию, в ходе которой они смогли увидеть рабочие будни столичных полицейских.Ознакомительная экскурсия началась с посещения 1 ОПП ГУ МВД России по г. Москве, где иностранные гости увидели не только будни конной полиции, но и показательные выступления полицейских-кавалеристов, которые прошли в учебном манеже. Для представителей делегации была подготовлена яркая программа, в ходе которой сотрудники столичной полиции продемонстрировали элементы джигитовки и фигурной езды.Переехав в главное здание, располагающееся на Петровке, 38, иностранная делегация увидела работу инженерно-саперного центра, сотрудники которого занимаются предотвращением угрозы взрыва, а также диагностикой и расснарежением предметов на принадлежность их к взрывчатым устройствам. Современная робототехника, которая полностью исключает участие человека при разминировании, была также представлена для иностранной делегации.Кроме того, для представителей Республики Узбекистан были продемонстрированы беспилотные летательные аппараты, различного размера, которые используются в оперативно-розыскной деятельности и применяются в период проведения массовых мероприятий.Также зарубежные коллеги ознакомились с тяжелой спецтехникой, которую применяют в своей служебной деятельности сотрудники отряда специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве.В завершение визита Рустам Джураев посетил службу 02 и дежурную часть столичного Главка.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве