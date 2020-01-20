В голландском Вейк-ан-Зее на крупном шахматном турнире Tata Steel Chess прошли партии 8-го тура. Россияне Даниил Дубов и Владислав Артемьев свои поединки завершили вничью, а вот Никита Витюгов, который встречался с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, проиграл.

В голландском Вейк-ан-Зее на крупном шахматном турнире Tata Steel Chess прошли партии 8-го тура. Россияне Даниил Дубов и Владислав Артемьев свои поединки завершили вничью, а вот Никита Витюгов, который встречался с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, проиграл.Дубов поделил очки с американцем Уэсли Со, а Артемьев – с одним из хозяев состязаний Анишем Гири. Вничью сыграл и лидер турнира иранец Алиреза Фиружа (с голландцем Йорденом ван Форестом) и его догнал шахматист из США Фабиано Каруана, победивший индуса Вишванатана Ананда.Фиружа и Каруана набрали по 5,5 очков, ван Форест вышел на чистое 3-е место (5 турнирных баллов), Со, Карлсен и поляк Ян-Кшиштоф Дуда имеют по 4,5 очка, Артемьев и Дубов – по 4, у Витюгова – 2,5.