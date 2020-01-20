Консультант по лечебному питанию Хадир Джамиль назвал продукт, снижающий риск возникновения онкологического заболевания. По его словам, защитить организм от злокачественной опухоли ..

Консультант по лечебному питанию Хадир Джамиль назвал продукт, снижающий риск возникновения онкологического заболевания. По его словам, защитить организм от злокачественной опухоли поможет фасоль.Как сообщает , в продукте содержится фолиевая кислота, которая укрепляет иммунную и сердечно-сосудистую систему. "Чем темнее фасоль, тем существеннее в ней содержание флавоноидов, а в связи с этим, и сильнее ее действие против развития злокачественных новообразований", – отметил консультант.