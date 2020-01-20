Ученые из Калифорнийского университета США выяснили, что производство морепродуктов приводит к серьезному загрязнению окружающей среды. По их данным, производства по переработка рыбы на рыбные палочки, филе и искусственное крабовое мясо являются источником значительных выбросов парниковых газов.

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что производство морепродуктов приводит к серьезному загрязнению окружающей среды. По их данным, производства по переработка рыбы на рыбные палочки, филе и искусственное крабовое мясо "сурими" являются источником значительных выбросов парниковых газов.Результаты проведенного исследования подчеркивают необходимость комплексного подхода к анализу воздействия продовольственного сектора на климат. Так, полученные данные говорят о том, что переработка минтая после вылова почти вдвое увеличивает выбросы, производимые самим рыбным промыслом.Специалисты подробно рассмотрели всестороннее воздействие на климат цепочки поставок морепродуктов — от добычи сырья до розничной торговли. В итоге были определены "горячие точки" этой индустрии, на которые надо воздействовать, чтобы уменьшить вредное воздействие на климат.Так, трансокеанские перевозчики морепродуктов могут применять на своих судах не дешевое и некачественное бункерное топливо, как сейчас, в котором выделяется большое количество частиц серы, а более безопасное для экологии. Диоксид серы — один из главных загрязнителей воздуха, а превышение допустимой концентрации этого газа в атмосфере приводит к болезням дыхательных путей, сердца и сосудов, онкологическим заболеваниям.