На стартовавшем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии по теннису завершилась встреча между россиянкой Анастасией Потаповой и американкой Сереной Уильямс. Победу в матче одержала более именитая соперница, обыграв российскую теннисистку со счетом 6:0, 6:3.

На стартовавшем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии по теннису завершилась встреча между россиянкой Анастасией Потаповой и американкой Сереной Уильямс. Победу в матче одержала более именитая соперница, обыграв российскую теннисистку со счетом 6:0, 6:3.В первом сете Потапова не смогла зацепить ни одного гейма. Во второй партии дела пошли получше, однако усилий россиянки явно было недостаточно, чтобы навязать борьбу опытной американке, посеянной на турнире под восьмым номером.Во втором круге Серена Уильямс сыграется с победительницей встречи между словенкой Тамарой Зиданшек и южнокорейской спортсменкой Хан На Лэ.