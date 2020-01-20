20.01.2020

2020-01-20 18:25:02

Уволился главный врач Александровской ЦРБ

Главврач Александровской центральной районной больницы Александр Обидин уволился. На этой должности он проработал около 10 месяцев. Исполнять обязанности главврача будет его заместитель Павел Морозов. Эту информацию нам подтвердили в облздраве. По информации интернет-газеты "Новый город Александров", Обидин вернулся в столицу.

Напомним, что в августе 2019-го сразу 12 медсестёр Александровской ЦРБ написали заявления об увольнении. Причиной стали низкие зарплаты. Руководство больницы "выравнивая" цифры, принято решение сократить стимулирующие надбавки.