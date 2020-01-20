По сравнению с 2018 годом смертность понизилась на 4%

ГИБДД России по Владимирской области озвучили статистику аварийности на дорогах региона за 2019 год. По информации ведомства, за прошлые 12 месяцев в области произошло 2 тысячи ДТП.Больше 3 тысяч человек получили повреждения различной степени тяжести, 260 человек, среди которых 8 детей – погибли. Несмотря на довольно высокое число погибших, по сравнению с 2018 годом смертность понизилась на 4%.Самое большое количество аварий было зарегистрировано в Александровском, Вязниковском, Кольчугинском и Селивановском районах.