Среди прибывших во Владимирскую область молодых специалистов как выпускники медицинских вузов Центральной России, так и других федеральных округов

Благодаря работе по привлечению медиков во Владимирскую область, в 2019 году в больницы и поликлиники региона трудоустроились 142 молодых врача широкого спектра, сообщает пресс-служба Белого дома.74 доктора поступили на работу в медицинские учреждения после окончания ординатуры. 21 врач, пройдя интернатуру, а ещё 47 трудоустроились после прохождения первичной аккредитации.Среди прибывших во Владимирскую область молодых специалистов как выпускники медицинских вузов Центральной России, так и других федеральных округов – регионов Сибири, Поволжья и Северного Кавказа.