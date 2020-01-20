В ходе дорожного конфликта выстрелил несколько раз из предмета, схожего с пистолетом, в сторону его автомашины марки «Лада», в которой он находился вместе со знакомой...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в хулиганстве.В полицию поступило заявление от 32-летнего жителя столицы. Мужчина сообщил, что на пересечении 3-й Фрунзенской улицы с Комсомольским проспектом неизвестный, находившийся в автомобиле марки «БМВ», в ходе дорожного конфликта выстрелил несколько раз из предмета, схожего с пистолетом, в сторону его автомашины марки «Лада», в которой он находился вместе со знакомой. В результате инцидента было разбито стекло правой передней двери, никто не пострадал. После происшествия злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по месту жительства, на улице Павла Андреева, задержали подозреваемого. У мужчины изъят предмет, схожий с пневматическим пистолетом, который направлен на исследование.Отделением дознания ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60