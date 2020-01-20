Потерпевшая, обнаружив пропажу мобильного устройства, успела заблокировала банковский счет.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ (попытка кражи).В полицию с заявлением по факту кражи мобильного телефона и попытки незаконного обналичивания с банковской карты денежных средств обратилась жительница Гусь-Хрустального района. Заявительница пояснила, что накануне со стола на рабочем месте у нее пропал гаджет.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого в краже. Мужчина дал признательные показания.Установлено, что в конце декабря прошлого года подозреваемый, сотрудник одного из районных предприятий, похитил имущество, принадлежащее его коллеге. В рабочее время, пройдя в помещение раздевалки и убедившись, что за ним никто не наблюдает, фигурант совершил кражу мобильного телефона одной из сотрудниц. Спрятав похищенное, злоумышленник вернулся на свое рабочее место.Вскоре мужчина с помощью «мобильного банка» перевел на свой счет денежные средства. Однако обналичить денежные средства в сумме около 8 000 рублей ему не удалось, так как потерпевшая, обнаружив пропажу мобильного устройства, вовремя заблокировала банковский счет.Похищенный телефон изъят и возвращен владелице.Расследование уголовного дела продолжается.