Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге. по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области Украины.

Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области Украины.Девятнадцатого января об этом вопиющем правонарушении сообщили местные жители. Преступников ищут, передает канал "Россия 24".По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Наказание — тюремное заключение сроком до трех лет.На происшествие обратил внимание посол Израиля на Украине. Он отметил, что атака произошла в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. Дипломат выразил надежду, что правосудие в итоге восторжествует.Это уже не первый случай осквернения памятников жертвам Холокоста на Украине. До этого вандалы рисовали свастику на монументах в селах Богдановка и Врадиевка Николаевской области.