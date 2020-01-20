Изъято 33 пластиковых 10-литровых емкости, предположительно, с никотиновой жевательной смесью и более 4,5 тысячи банок готовой к употреблению продукции...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечено незаконное производство никотиновых жевательных смесей.В цехе, расположенном в одном из складских помещений на востоке столицы, была организована фасовка никотинсодержащих смесей и ее хранение. В производственном помещении площадью 240 кв.м. находились два станка для фасовки, а также этикетки, наклейки и пакеты. Изъято 33 пластиковых 10-литровых емкости, предположительно, с никотиновой жевательной смесью и более 4,5 тысячи банок готовой к употреблению продукции.По данному факту Управлением Роспотребнадзора в ВАО города Москвы вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ.В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности», - сообщилаофициальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк