По столице России прокатилась новая волна сообщений о минировании социальных объектов и многолюдных заведений. На этот раз появилась информация, что взрывы могут произойти в Савеловском и ..

По столице России прокатилась новая волна сообщений о минировании социальных объектов и многолюдных заведений. На этот раз появилась информация, что взрывы могут произойти в Савеловском и Хорошевском судах, нескольких роддомах и крупных торговых центрах, а также в сетевых магазинах "Пятерочка" и "Магнит", сообщаетДанные о минировании передавались анонимно. Правоохранители проверяют свыше 100 школ, детских садов и магазинов на наличие взрывных устройств. Как сообщает , данных об эвакуации объектов не поступало.