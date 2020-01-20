В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в вербовке людей в ряды запрещенной в России террористической организации Исламское государство. Решается вопрос об аресте.
Как ..
<a href="https://33live.ru/novosti/20-01-2020-v-peterburge-zaderzhali-verbovshhika-terroristov.html" target="_blank">В Петербурге задержали вербовщика террористов</a> - В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в вербовке людей в ряды запрещенной в России террористической организации Исламское государство. Решается вопрос об аресте.
Как ..
[url=https://33live.ru/novosti/20-01-2020-v-peterburge-zaderzhali-verbovshhika-terroristov.html]В Петербурге задержали вербовщика террористов[/url] - В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в вербовке людей в ряды запрещенной в России террористической организации Исламское государство. Решается вопрос об аресте.
Как ..