20.01.2020

2020-01-20 19:55:04

В Петушинском районе отливают колокола для Главного храма Вооруженных Сил страны

Владимирские колокола зазвонят в Главном храме Вооруженных Сил России в подмосковной Кубинке. В семейной мастерской в поселке Вольгинский Петушинского района отлили первые 3 колокола малой звонницы.

Долгий, чистый и звонкий. Голоса вольгинских колоколов не спутать ни с какими другими. После удара протяженность звучания - более 40 секунд. Недаром совершенство и разнообразие этой мелодии на Руси называли особым видом молитвы. Звонница из 7 колоколов работы местных мастеров теперь появится и в главном храме вооруженных сил России, выстроенным на народные пожертвования. По мнению директора колокольной мастерской Игоря Лукьянова изделия древнейшего промысла должны вернуться во все храмы страны.

Игорь Лукьянов, директор колокольной мастерской: «Мы решили предоставить в дар нашу звонницу - звонницу от «Вольгинского колокольца». Это малая звонница, она может быть передвижной и будет находиться в нижней части храма».

Вольгинские колокола отливают по классической русской технологии из колокольной бронзы. Сначала восковщики изготавливают восковую модель, потом ее превращают в гипсовый фальш-колокол, по которому и отливают оригинальный - из сплава меди и олова. Пропорции должны быть точными, чтобы колокола звучали и не трескались. Звук каждого из них никогда не повторяется.

Татьяна Ардалионова, мастер-восковщик: «Наряжаем его из воска, все узоры сделаны из воска, прилепляем вот такой мастикой специальной».

Александр Дружинин, художник-восковщик: «Воск мы берем церковные огарки, потом в них добавляются свои ингредиенты, которые делают его более эластичным и другого цвета».

Колокола, рожденные в самом сердце России, впитают всю силу намоленных мест. Епископ Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий осветил мастерские, в которых люди, по его словам, занимаются чистым и богоугодным делом.

Владыка Иннокентий, епископ Александровский и Юрьев-Польский: «Горения, правильного, профессионального, трудового, ну так вот в русском человеке это всегда есть, а вот колокольный звон любит сердечность, простоту и чистоту. Ребята у них получается, они соответствуют».

Теперь Вольгинская звонница, переданная в дар главному храму Русского воинства, будет не только дарить радость прихожанам, но и оберегать их. Люди во все времена верили в силу колокольного звона, который способен отгонять беду.

Александр Сыпченко, Александр Чернышев

«Вести Владимир»