2020-01-20 19:55:04
2020-01-20 19:55:04
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/ Тема: В Петушинском районе отливают колокола для Главного храма Вооруженных Сил страны
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
Владимирские колокола зазвонят в Главном храме Вооруженных Сил России в подмосковной Кубинке. В семейной мастерской в поселке Вольгинский Петушинского района отлили первые 3 колокола малой звонницы.
Долгий, чистый и звонкий. Голоса вольгинских колоколов не спутать ни с какими другими. После удара протяженность звучания - более 40 секунд. Недаром совершенство и разнообразие этой мелодии на Руси называли особым видом молитвы. Звонница из 7 колоколов работы местных мастеров теперь появится и в главном храме вооруженных сил России, выстроенным на народные пожертвования. По мнению директора колокольной мастерской Игоря Лукьянова изделия древнейшего промысла должны вернуться во все храмы страны.
Игорь Лукьянов, директор колокольной мастерской: «Мы решили предоставить в дар нашу звонницу - звонницу от «Вольгинского колокольца». Это малая звонница, она может быть передвижной и будет находиться в нижней части храма».
Вольгинские колокола отливают по классической русской технологии из колокольной бронзы. Сначала восковщики изготавливают восковую модель, потом ее превращают в гипсовый фальш-колокол, по которому и отливают оригинальный - из сплава меди и олова. Пропорции должны быть точными, чтобы колокола звучали и не трескались. Звук каждого из них никогда не повторяется.
Татьяна Ардалионова, мастер-восковщик: «Наряжаем его из воска, все узоры сделаны из воска, прилепляем вот такой мастикой специальной».
Александр Дружинин, художник-восковщик: «Воск мы берем церковные огарки, потом в них добавляются свои ингредиенты, которые делают его более эластичным и другого цвета».
Колокола, рожденные в самом сердце России, впитают всю силу намоленных мест. Епископ Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий осветил мастерские, в которых люди, по его словам, занимаются чистым и богоугодным делом.
Владыка Иннокентий, епископ Александровский и Юрьев-Польский: «Горения, правильного, профессионального, трудового, ну так вот в русском человеке это всегда есть, а вот колокольный звон любит сердечность, простоту и чистоту. Ребята у них получается, они соответствуют».
Теперь Вольгинская звонница, переданная в дар главному храму Русского воинства, будет не только дарить радость прихожанам, но и оберегать их. Люди во все времена верили в силу колокольного звона, который способен отгонять беду.
Александр Сыпченко, Александр Чернышев
«Вести Владимир»