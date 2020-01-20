Злоумышленник, демонстрируя предмет, похожий на нож, и угрожая физической расправой, потребовал передать ему денежные средства из кассы…

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на сотрудницу букмекерской конторы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступило сообщение от менеджера одной из букмекерских организаций столицы. Мужчина рассказал, что в помещение зашел неизвестный, который, демонстрируя предмет, похожий на нож, угрожая физической расправой, потребовал передать ему денежные средства из кассы. Испугавшись, кассир отдала ему имеющиеся деньги, после чего нападавший скрылся с места происшествия.В результате патрулирования территории сотрудники ППСП по горячим следам задержали подозреваемого на улице Юных Ленинцев. Им оказался 34-летний безработный приезжий. При задержании у него нашли и изъяли нож.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18