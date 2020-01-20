В холле Управления собрались студенты Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя и Юридического колледжа...

Сотрудники УВД по ВАО во главе с Начальником ОМПО УВД по ВАО, капитаном внутренней службы Евгением Кононовым организовали для студентов знакомство с Управлением по Восточному округу.В холле Управления собрались студенты Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя и Юридического колледжа, где их ждали на экскурсию Евгений Кононов вместе с инструктором ОПП УВД по ВАО, старшим лейтенантом внутренней службы Дамиром Зиннатуллиным.Сотрудники провели выпускников по музею Управления, рассказывая о его насыщенной истории и знакомя с экспонатами. Гости задавали вопросы о службе полиции в годы Великой Отечественной войны, о создании самого Управления, рассматривали хронологическое древо начальников УВД. Привлеки внимание фотографии о деятельности полиции прошлых лет.После погружения в историю инструктор ГРЛС ОМВД по району Новокосино, старший лейтенант внутренней службы Дмитрий Гоголев и психолог ГРЛС ОМВД по району Измайлово, лейтенант внутренней службы Павел Королев провели среди студентов и сотрудников шахматный турнир. Шла упорная борьба на деревянном поле боя и после многочисленных раздумий победила, конечно же, дружба.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73