Начальник Управления охраны общественного порядка Главного управления МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Андрей Захаров поблагодарил коллег за проделанную работу...

Особое внимание участники уделили вопросам организации деятельности нарядов патрульно-постовой службы, подразделений охраны и конвоирования, а также взаимодействию территориальных органов МВД России со штабами народных дружин районов столицы.В Центре оперативного управления столичной полиции прошло совещание под председательством начальника Управления охраны общественного порядка Главного управления МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Захарова, на котором подвели итоги работы подразделений охраны общественного порядка за 2019 год и определили приоритетные направления служебной деятельности на предстоящий период.В режиме видео-конференц-связи в мероприятии приняли участие руководящий и командный состав подразделений охраны общественного порядка, а также начальники и заместители начальников полиции Четвертого управления МВД России, УВД на Московском метрополитене, УВД по административным округам ГУ МВД России по г. Москве.Приглашены руководители ГУ Росгвардии по г. Москве, Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации, департамента региональной безопасности и противодействия коррупции г. Москвы, ГКУ «Московский городской штаб народной дружины».На протяжении минувшего года на постоянной основе сотрудниками Управления охраны общественного порядка проводился комплекс мероприятий, направленных на надлежащую организацию служебной деятельности нарядов полиции, задействованных в системе единой дислокации, изоляторов временного содержания, подразделения охраны и конвоирования, профилактику правонарушений и недопущение чрезвычайных происшествий, укрепление дисциплины, повышение уровня профессиональных навыков, а также ответственности среди личного состава.С положительной стороны отмечена работа сотрудников и руководителей подразделений охраны общественного порядка. Так, за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности приказами МВД России и ГУ МВД России по г. Москве поощрен ряд сотрудников.В завершение Андрей Захаров поблагодарил коллег за проделанную работу и подчеркнул, что руководителям подразделений охраны общественного порядка всех уровней необходимо со всей ответственностью подходить к организации работы подразделений по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан столицы.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве