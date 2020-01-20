В Управлении внутренних дел по Западному административному округу г. Москвы состоялось расширенное совещание, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности...

По сложившейся традиции при подведении итогов оперативно-служебной деятельности за добросовестное исполнение служебных обязанностей по итогам года в УВД по ЗАО были отмечены лучшие сотрудники подразделений окружного Управления. В рамках мероприятия руководство УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве наградило почетной грамотой бдительную жительницу округа за помощь в раскрытии преступления.В Управлении внутренних дел по Западному административному округу г. Москвы состоялось расширенное совещание, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности окружного подразделения за 2019 год. На совещании присутствовали заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, руководители и личный состав УВД по ЗАО, представители правоохранительных органов и силовых ведомств, префектуры округа, член Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Игорь Борисов и председатель Общественного совета при УВД по ЗАО Владимир Береснев, а также председатель Совета ветеранов УВД по ЗАО Анатолий Товстоног.Перед началом совещания заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец за добросовестное исполнение служебных обязанностей, проявленный профессионализм при раскрытии преступления, высокие показатели в оперативно-служебной деятельности по раскрытию преступлений экономической направленности вручил медаль «За доблесть в службе»майору полиции Андрею Савинкину, старшему оперуполномоченному 2 отделения Отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве и поздравил с присвоением очередного специального звания старшего начальствующего состава полковник внутренней службы подполковника внутренней службы Вадима Мирочкина, начальника тыла УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве.Затем врио начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Денис Маслов наградил сотрудников почетными грамотами и благодарностями за различные достижения в службе, в том числе были отмечены сотрудники Управления, признанные победителями в своих номинациях, за высокие результаты в конкурсных испытаниях по итогам 2-ого этапа конкурса на звание «Лучший по профессии».Отмечена добросовестная работа по руководству окружным Общественным советом полковника милиции в отставке Владимира Береснева, которому объявлена и вручена благодарность от руководства УВД.По сложившейся традиции при подведении итогов оперативно-служебной деятельности руководство Управления отмечает и граждан, оказавших помощь органам внутренних дел в раскрытии преступлений, проявив инициативу, бдительность и смелость.Так, в дежурную часть Отдела МВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы поступила информация, что двое мужчин разбили стекло в квартире на первом этаже жилого дома, и один из них залез в квартиру. Об этом сообщила Ольга Макарова, заметившая происходящее через окно своей квартиры в соседнем доме.Женщина до прибытия наряда наблюдала за действиями злоумышленников и указала прибывшим сотрудникам полиции на место происшествия и приметы, что способствовало дальнейшему задержанию ранее неоднократно судимых граждан.За высокое сознание гражданского долга, проявленные бдительность и активную помощь сотрудникам органов внутренних дел в пресечении преступления и задержании преступников Ольге Викторовне вручили почётную грамоту, подарок и букет цветов.Затем были заслушаны доклады начальника и руководителей УВД – начальников служб, даны рекомендации по активизации работы по некоторым направлениям деятельности. В завершение совещания были поставлены задачи и определены приоритетные направления оперативно-служебной деятельности подразделений УВД по ЗАО на 2020 год.Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Андрей Понорец выразил благодарность всему личному составу за службу, пожелал профессионального роста сотрудникам и слаженной качественной работы.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93