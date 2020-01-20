Установлено, что клиентам предлагалось вложить денежные средства в «успешно» развивающийся бизнес по покупке, продаже и ремонту подержанных автомобилей...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в мошенничестве.Ранее в полицию с заявлениями обратились семеро жителей столицы. В своих заявлениях они сообщили, что под предлогом инвестиций в сфере автобизнеса неизвестные завладели их денежными средствами, не исполнив взятые на себя обязательства. Ущерб превысил миллион рублей.Установлено, что клиентам предлагалось вложить денежные средства в «успешно» развивающийся бизнес по покупке, продаже и ремонту подержанных автомобилей. Согласно документам, которые предлагалось подписать, потенциальные инвесторы будут получать ежемесячный фиксированный процент от вложенной суммы.Во время встреч в арендованной квартире на улице Стекольной города Москвы злоумышленники рассказывали, что квартира принадлежит им и приобретена на прибыль от бизнеса. Также, чтобы убедить граждан вложить деньги, они показывали видео из автосервиса, где якобы обслуживается большое количество автомобилей.При наступлении даты одного из платежей сообщники говорили потерпевшим, что настали «тяжелые времена» и выплата будет произведена позже, после чего переставали выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в момент передачи им денежных средств. В ходе обыска изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и документы, имеющие доказательственное значение.СЧ СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.