Ремонт начался ещё в сентябре прошлого года и должен был продлиться до декабря

17 января губернатор Владимирской области Владимир Сипягин совершил рабочую поездку в Судогду, чтобы проследить за ходом ремонта детской поликлиники центральной районной больницы, сообщает пресс-служба Белого дома.Ремонт начался ещё в сентябре прошлого года и должен был продлиться до декабря, однако подрядчик сместил сроки сдачи работ. После визита губернатора фирме понадобится ещё больше времени на устранение выявленных недочётов.Напомним, стоимость ремонта составит порядка 12 млн рублей. На эти деньги также будет куплено новое современное оборудование для больницы.