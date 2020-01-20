Реализация проекта начнётся во второй половине 2020 года

Во второй половине 2020 года во Владимирской области начнётся подготовка к переходу на систему раздельного сбора мусора. Об этом на совещании в Белом доме сообщил губернатор региона Владимир Сипягин.Ранее раздельный сбор мусора во Владимирской области осуществляла компания ООО «Спецтранс», располагающая 230 контейнерами для пластика, 150 контейнерами для стекла, 60 для картона и 20 ящиками для сбора одежды из дворов. Однако после проведения мусорной реформы в регионе, компания потеряла контракт на вывоз мусора, и, как следствие, убрала из дворов города свои контейнеры.С Нового года раздельный сбор мусора входит в обязанности нового регионального оператора. В ближайшее время во Владимире появятся разноцветные контейнеры для бумаги, стекла, пластика и металла.