Студенты региона смогут на практике познакомиться с работой сотрудников полиции.

В регионе стартует традиционная всероссийская акция МВД России «Студенческий десант», приуроченная к Дню российского студенчества. Традиционно, уже седьмой год подряд, накануне Дня российского студенчества МВД России предоставило молодежи уникальную возможность на практике познакомиться с работой сотрудников полиции.В ходе акции, которая пройдет с 20 по 24 января, полицейские пригласят студентов на экскурсии в подразделения органов внутренних дел, расскажут об основных направлениях правоохранительной деятельности, познакомят с криминалистическими методиками и используемой спецтехникой.В мероприятиях также примут участие члены общественных советов при территориальных органах МВД России, представители народных дружин и ветераны органов внутренних дел, которые проведут тематические экскурсии и беседы.20 января в УМВД России по городу Владимиру студенты будут приглашены на инструктаж, после которого пройдут краткосрочную стажировку в подразделениях вместе с участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками по делам несовершеннолетних и других подразделений полиции, примут участие в профилактических и рейдовых мероприятиях и выполнении других задач, возложенных на сотрудников.21 января в региональном УМВД ребята смогут познакомиться с работой Управления по контролю за оборотом наркотиков, Центра кинологической службы, УГИБДД, Центра профессиональной подготовки.22 января состоится товарищеский футбольный матч студенческих команд с командой сотрудников полиции.В ходе стажировки студенты смогут получить ответы на вопросы, связанные с организацией работы полиции и поступления на службу в органы внутренних дел.Новости об акции в социальных сетях можно найти по хэштегам #студенческийдесант33;#студенческийдесант2020; #студенческийдесант; #студдесант33; #mvd33; #мвд33; #мвдОфициальный аккаунт УМВД России по Владимирской области в Instagram - @umvd33.