За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 8 человек погибли и 38 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмирован один ребенок. Произошло 284 дорожных происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 65 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Юрьев – Польский район. По предварительной информации, 13 января 2020 года в 11.20 на 97 км автодороги Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский водитель автомобиля «Пежо–Боксер» 1976 г.р. не справился с управлением, допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадал водитель, с диагнозом: СГМ, госпитализирован.Гусь-Хрустальный район. По предварительной информации, 14 января 2020 года в 22.40 у дома 53 по ул. Интернациональная г. Гусь-Хрустальный водитель автомобиля «VОLКSWАGЕN–РАSSАТ» 1979 г.р. допустил съезд с проезжей части дороги, где совершил наезд на столб. В результате ДТП водитель автомобиля, с диагнозом: ЧМТ, перелом ребра, госпитализирован.Муромский район. По предварительной информации, 15 января 2020 года в 11.10 у д.1 по ул. Меленковское шоссе г. Мурома водитель автомобиля «ВАЗ-21074» 1956 г.р., двигаясь со стороны г. Меленки в сторону г. Муром, перед совершением манёвра обгона не убедился в его безопасности и создал помеху в движении совершавшему обгон в попутном направлении автомобилю «Рено-Дастер» под управлением водителя 1978 г.р. В результате чего автомобиль «Рено-Дастер» выехал на левую по ходу движения обочину, где совершил наезд на дерево. В ДТП пострадал водитель автомобиля «Рено-Дастер», с предварительным диагнозом: перелом рёбер, направлен на амбулаторное лечение.Ленинский район. По предварительной информации, 16 января 2020 года в 13.05 на 172 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Рено-Логан» 1946 г.р. допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем «Хендэ-47508А» под управлением водителя 1975 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» и его пассажир 1949 г.р. от полученных травм скончались на месте происшествия; водитель автомашины «Хендэ» с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ТТЖ, ушиб грудной клетки, перелом костей стопы, госпитализирован.Октябрьский район. По предварительной информации, 17 января 2020 года в 09.10 на 12 км автодороги М–7 «Волга» подъезд к г. Иваново водитель автомобиля «Киа–Рио» 1988 г.р. на регулируемом перекрестке при повороте налево в сторону ул. Толмачевская, на запрещающий сигнал светофора (стрелка), допустила столкновение с движущейся во встречном направлении автомобилем «Ауди–80» под управлением водителя 1964 г.р. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Ауди» с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, направлен на амбулаторное лечение.Ковровский район. По предварительной информации, 18 января 2020 года в 07.40 на 6 км автодороги Эсино – Алексеевское – Ильинское водитель автомобиля «Рено-Дастер» 1990 г.р. допустил наезд на пешехода, 1959 г.р., стоящего на обочине справа налево по ходу движения т/с. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в автомобиле скорой помощи.Суздальский район. По предварительной информации, 19 января 2020 года в 07.00 в с. Сельцо на ул. Центральная д.8 водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» 1965 г.р., двигаясь со стороны с. Обращиха в сторону г. Суздаль, допустил съезд в левый по ходу движения кювет, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель автомобиля с диагнозом: множественные ушибы и ссадины мягких тканей тела, направлен на амбулаторное лечение.