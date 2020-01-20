Там она будет курировать социальные вопросы

Заместитель главы администрации города Владимира Оксана Ершова покидает свой пост. Помощница Андрея Шохина будет курировать социальные вопросы во Владимирском государственном университете.Оксана Ершова работала в мэрии с 2011 года. В течение 9 лет она контролировала работу управления секретариата сити-менеджера, а также управления информатизации, телекоммуникаций и делопроизводства, отдела ЗАГС, архивного отдела и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.