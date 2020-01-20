Православный церковный календарь дает исчерпывающий ответ на вопрос, какой праздник отмечается 21 января 2020 года. Оказывается, в этот день верующие вспоминают сразу нескольких особо почитаемых подвижников. Среди них – чудотворец Григорий Печерский.

Православный церковный календарь дает исчерпывающий ответ на вопрос, какой праздник отмечается 21 января 2020 года. Оказывается, в этот день верующие вспоминают сразу нескольких особо почитаемых подвижников. Среди них – чудотворец Григорий Печерский.История праздникаПреподобный Григорий был пострижен в иноки в Киево-Печерскоммонастыре. Много времени он уделял чтению книг. Рассказывают, что несколько разв келию к чудотворцу и в монастырский сад пробирались грабители. Кротким словомГригорий вразумлял преступников. После беседы с чудотворцем, они не простоотказывались от своих темных замыслов на этот раз – с тех пор они начиналивести честную жизнь.Однажды чудотворец шел к Днепру, чтобы набрать воды. Наберегу его встретили сыновья переяславского князя Ростислава Всеволодовича,брата Владимира Мономаха. Отроки принялись смеяться над преподобным Григорием игрубо его ругать. В ответ чудотворец попытался вразумить их, предупредив, что исами они, и их отец найдут смерть в воде.5 Янв 2019 в 3:02 PSTРазгневанный брат Владимира Мономаха повелел связать старцапо рукам и ногам и с камнем на шее утопить его в Днепре. Не прошло и года послеэтой страшной казни, как князь Ростислав утонул, спасаясь бегством от половцев.Сам чудотворец Григорий погребен в Ближних (Антониевых) пещерах Киево-Печерскойлавры.21 января наряду с другими почитаемыми в этот день святыми православныевспоминают чудотворца Григория Печерского.Емельяны Перезимники: традиции на Емельянов деньОтвет на вопрос, какой праздник 21 января, дает и народныйкалендарь славян. Простой православный люд этот день именует Отданием Святок,Емельяновым днем и Василисами зимними.Народные традиции велят 21 января угощать своих кума скумой. Согласно примете, такое отношение к крестным родителям может принести самимкрестникам здоровье. Кум и кума, в свою очередь, должны прийти в гости не спустыми руками – от них ждут в подарок брусок мыла и полотенце.Во время первого мытья крестника с новым мылом и полотенцемродителям советовали помолиться за здравие своего ребенка и произнести: "С гусявода, с Иванушки худоба".К слову, выражение "Мели Емеля – твоя неделя" берет своеначало именно от Емельянова дня. Традиционно долгими зимними вечерами народсобирался, чтобы послушать истории и сказки.Кроме того, согласно народным повериям, 21 января у человекапоявлялась возможность избавиться от застарелой лихорадки. Считалось, что дляэтого понадобится некая "трава-лихоманник".17 Сен 2019 в 7:00 PDTНародные приметы и гадания"На Григория-Емельяна ветер с Черна моря – быть лету свеликой грозой", – гласит народная мудрость. Вообще, судя по всему, народ оченьвнимательно следил за ветром именно в этот день. Считалось, что 21 январяначинаются настоящие зимние метели, за которыми приходит сильный мороз. Также внароде ходили и другие приметы, при помощи которых по ветру можно былопредсказать летнюю погоду.Молитвы чудотворцу Григорию ПечерскомуПравославные молятся чудотворцу Григорию Печерскому с просьбойпопросить у Бога за них о прощении грехов. В Церкви отмечают, что совсем нелишним будет хотя бы раз в год, в день почитания этого святого, поблагодаритьего, поставить в церкви или дома свечку перед его иконой и прочесть акафист илимолитву.