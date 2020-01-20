После того, как подозреваемый уехал, хозяева дома недосчитались золотых украшений и денег

31-летний житель Вязниковского района подозревается в краже имущества из квартиры своего знакомого, сообщает УМВД России по Владимирской области.Мужчина приехал в Вязники и остановился на несколько дней у знакомого. После того, как подозреваемый уехал, хозяева дома недосчитались золотых украшений и денег на сумму более 24 тысяч рублей.Сотрудникам органов удалось установить, что в этот же день гость уехал в Нижний Новгород, а уже оттуда в Ростов. Владимирские полицейские немедленно отправились в Саратов, где вместе с местными сотрудниками уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили обратно в Вязники.Задержанный во всём признался, однако украшения он уже успел сдать в ломбард. В его отношении возбуждено уголовное дело за кражу.